رونالدو يتقدم 1000 شخصية في مؤتمر دبي الرياضي و«غلوب سوكر»

كشف مجلس دبي الرياضي عن مشاركة نجوم كرة القدم الحاليين والسابقين في الدورة الـ19 من مؤتمر دبي الرياضي الدولي، وحفل جوائز بيوند للتطوير العقاري «دبي غلوب سوكر» السنوية الذي يُقام في منتجع أتلانتس النخلة، الجمعة المقبلة، وسط تقديرات بحضور أكثر من 1000 ضيف، يتقدمهم النجم العالمي كريستيانو رونالدو.

كما تشهد الفعالية حضور نخبة من نجوم كرة القدم، أبرزهم لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام، والحارس البلجيكي تيبو كورتوا من نادي ريال مدريد، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، والنجم لامين يامال، جناح برشلونة ومنتخب إسبانيا، وريو فرديناند، المدافع السابق في نادي مانشستر يونايتد، إضافة إلى شخصيات بارزة أخرى من أندية ومنظمات عالمية.

وينطلق مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتزامن مع حفل توزيع جوائز دبي غلوب سوكر السنوي.

ويجمع الحدث نخبة من الشخصيات المؤثرة في عالم كرة القدم لمناقشة قضايا رئيسة تتعلق بتطوير اللعبة، حيث يتمحور شعار القمة هذا العام حول «مواهب مميزة في كرة القدم».

وتتولى تقديم فعاليات القمة، الإعلامية الشهيرة أماندا ديفيس، من شبكة «سي إن إن»، إلى جانب توم أوركهارت، فيما يشارك كل من كريستيانو رونالدو وجود بيلينغهام وتيبو كورتوا بصفة متحدثين رئيسين.

ويشمل الحفل تقديم 15 جائزة رئيسة في مختلف الفئات، بما في ذلك أفضل لاعب ولاعبة كرة قدم، وأفضل نادي كرة قدم للرجال وأفضل نادي كرة قدم للسيدات، وجائزة مارادونا، وأربع جوائز لأفضل مسيرة رياضية للاعب.