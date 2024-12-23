«أبيض الشابات» يفوز على منتخب البحرين ودياً

فاز المنتخب الوطني للشابات لكرة القدم تحت 20 سنة على نظيره البحريني بأربعة أهداف من دون رد في المباراة الودية الأولى التي جمعتهما مساء أول من أمس، على الملعب الفرعي لنادي الوصل بدبي.

وذكر اتحاد كرة القدم، في بيان صحافي، أن هذه المباراة «تأتي ضمن برنامج معسكر منتخبنا الحالي في مقر الاتحاد بدبي، وفي إطار إعداده المبكر للمشاركات المقبلة».

ويلتقي المنتخبان في المباراة الودية الثانية مساء اليوم على ملعب اتحاد الكرة.