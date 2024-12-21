المحمدي: طموح منتخب الشاطئية يتجاوز لقب آسيا 2025

أكد وليد المحمدي قائد منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم الشاطئية، أن طموحات المنتخب تتجاوز المنافسة على لقب كأس آسيا 2025 والتأهل لكأس العالم في سيشل، مشيراً إلى وجود تطلعات تتجاوز كل هذه الأهداف لتحقيق إنجازات أكبر.

وتستضيف تايلاند النسخة الـ11 من بطولة كأس آسيا للكرة الشاطئية بمشاركة 16 منتخباً، خلال الفترة من 20 إلى 30 مارس 2025، حيث يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى لبطولة كأس العالم في سيشل التي تقام في مايو 2025.

وأوقعت القرعة، التي أُجريت الخميس، منتخب الإمارات في المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات إيران وأفغانستان وإندونيسيا.

وأوضح المحمدي أن منتخب الإمارات، الذي حقق نتائج مميزة في بطولة العالم الأخيرة بدبي في فبراير 2024، وصاحب التصنيف السابع عالمياً، والمركز الثاني في بطولة «نيوم» الدولية الشهر الماضي، يسعى لتحقيق ما هو أبعد من المنافسة الإقليمية.

وقال: «معظم المنتخبات المشاركة في كأس آسيا قوية وتطمح إلى التأهل لكأس العالم، وهو ما سيجعل كل المباريات صعبة ومثيرة»، مشيراً إلى أن أفضل أربعة منتخبات في البطولة ستتأهل لنصف النهائي، وتتنافس على ثلاثة مقاعد للتأهل لكأس العالم، ما يُبرز شدة المنافسة المتوقعة.

وأكد أن المنتخب سيخوض كل مباراة على حدة بهدف الفوز واحتلال صدارة المجموعة، لضمان التأهل لنصف النهائي، ومن ثم التفكير في الخطوة التالية.