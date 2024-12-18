بينتو لجمهور المنتخب: أنتم مصدر قوتنا.. ننتظركم في الكويت

وجّه مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم البرتغالي باولو بينتو رسالة شكر إلى جمهور الإمارات على دعمه لـ«الأبيض» خلال الفترة الماضية خلال مشاركته في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، مؤكداً أنهم مصدر قوة المنتخب، واللاعب رقم «12»، منتظراً حضور المشجعين بكثافة إلى الكويت للمؤازرة في كأس الخليج العربي الـ 26.

وظهر بينتو في فيديو مصور عبر الموقع الرسمي لاتحاد الإمارات لكرة القدم، قائلاً: «مرحبا جماهير، أود أن أشكركم على دعم المنتخب في مبارياته الماضية وننتظر دعمكم هذه المرة في بطولة كأس الخليج المقامة في الكويت، أنتم مصدر قوتنا ولاعبنا رقم 12، ننتظركم».

ويستعد الأبيض للسفر إلى الكويت غداً استعدادا لخوض مباريات البطولة، واختار المدرب بينتو قائمة ضمت 26 لاعبا استعداداً للمهمة الخليجية المرتقبة.