«الفجيرة 96» بطل مونديال الزوارق السريعة في جائزة دبي الكبرى

توج زورق الفجيرة 96 بقيادة الثنائي جيوسابي وروساريو دي كولا بطلا لبطولة العالم للزوارق السريعة «إكس كات» بعد نجاحه في الحصول على المركز الخامس في السباق الثاني لجائزة دبي الكبرى 2024 الذي نظمه بنجاح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اليوم الأحد في شواطئ جميرا وسط أجواء مثيرة بين 10 زوارق تنافست بقوة على المراكز الأولى في ظروف وحالة البحر مع ارتفاع الموج وتقلب سرعات الرياح.

وانضم زورق الفجيرة الى قائمة الشرف والسجل الذهبي في البطولة العالمية التي انطلقت من شواطئ دولة الامارات عام 2010 حيث عانق وبجدارة لقب النسخة الثانية عشرة برصيد 268 نقطة متفوقا بفارق 6 نقاط عن ملاحقه زورق سويكات 2 والذي حل وصيفا بينما عاد المركز الثالث في الترتيب العام لزورق فيكتوري 3.

وكان السباق الرئيس الثاني لجائزة دبي الكبرى قد شهد تفوق زورق الفريق البريطاني رقم 8 بقيادة الثنائي مارتن كامبيل وسكوت ويليامز الذي فاز بالمركز الأول بعدما قطع مسافة لاسباق (54.5 ميلا بحريا) بزمن قدره 49.03,13 دقيقة وذلك بعد صراع مثير مع زورق فيكتوري 7 بقيادة الثنائي سالم العديدي وعيسى ال علي الذي تعرض لاصطدام مع احد الزوارق المشاركة في اللفات الأخيرة وهو في الصدارة مما ادي الى تعرضه لعطل كلفه التراجع من القمة الى المركز الثالث خلف زورق السويد سويكات 2 الذي حل ثانيا في السباق.