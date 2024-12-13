سوزا: نتطلع إلى فرض هويتنا على أرض الملعب

أكد مدرب شباب الأهلي، البرتغالي باولو سوزا، أنه يسعى إلى فرض هويته في مباراة كأس سوبر إعمار للمحترفين اليوم أمام الوصل.

وقال سوزا في مؤتمر صحافي أمس: «نرغب في الحضور، وفرض هويتنا على أرض الملعب، ونسعى إلى تحفيز اللاعبين على الإسراع في اتخاذ القرار، ونتمنى الوصول في النهاية إلى تحقيق اللقب».

وأضاف: «شباب الأهلي يتطور من مباراة إلى أخرى، والموضوع يعتمد على عقلية اللاعبين، ولدينا مباراة كأس مهمة، وأتمنى أن يكون جميع اللاعبين حاضرين ذهنياً وفنياً في أرض الملعب».

وتابع: «كرة القدم تعتمد على الشغف، وأنا عاشق للعبة كمدرب منذ أن بدأت وعمري 12 سنة مع بنفيكا البرتغالي، وهو ما أحاول نقله إلى كل من يعمل معي من مدربين مساعدين أو لاعبين».