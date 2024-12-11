اكتمال عقد المشاركين في جائزة دبي للزوارق السريعة

يكتمل اليوم وصول الوفود المشاركة في جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة «إكس كات»، الجولة الخامسة والختامية من بطولة العالم 2024، التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، اعتباراً من بعد غد وحتى الأحد المقبل، ووفقاً لبيان صحافي فإن الزوارق المشاركة تحمل ألوان العديد من البلدان التي يمثلها 20 متسابقاً على متن 10 زوارق، من الإمارات والكويت وبريطانيا وأستراليا وإيطاليا وبلجيكا والسويد.