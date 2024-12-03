اكتمال عقد الدور الرئيس في «تنس الحبتور»

اكتمل عقد دور الـ32 (الرئيس) لبطولة تحدي الحبتور الدولية لتنس السيدات البالغة جوائزها 100 ألف دولار، وتستمر حتى الثامن من ديسمبر على ملاعب منتجع الحبتور جراند في جميرا.

وتأهلت اللاعبة البلجيكية، صوفيا كوستولس، المصنّفة الأولى في البطولة، بعد تغلبها على منافستها الروسية اناستازيا بمجموعتين دون مقابل 6-2 و6-1، وفازت المصنفة الثانية الكرواتية تارا وورز على لاعبة مونتينغرو، دانكا كوفيتش 6-1 و6-1، والبريطانية فريا كريستي على الروسية كاترينا ياشينا، في مباراة ماراثونية استمرت ساعتين، بنتيجة 3-6 و6-3 و6-3.

من جهته، قال مدير العمليات رئيس حكام البطولة، ليث العاني، إن النسخة الحالية تحظى بوجود ستة حكام دوليين هم: المصري رامي عبدالحليم، واللبنانية جوي خليل، والأميركي وليد سمعان، والكرواتية انتونيا، والروماني عادل سليمان، والبريطانية كاترينا، كما يشارك ضمن فريق الحكام 14 من قضاة الخطوط.