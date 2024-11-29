جون رام يشارك في «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» للغولف

يشارك الإسباني جون رام، الفائز باثنين من الألقاب الكبرى، للمرة الأولى في بطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك 2025» للغولف، التي ستقام في ملعب المجلس بنادي الإمارات للغولف من 16 إلى 19 يناير المقبل.

وذكر بيان صحافي أن رام يسعى إلى تحقيق المزيد من النجاح في دبي، بعد فوزه في بطولة جولة دي بي ورلد في أعوام 2017 و2019 و2022، وتصدر تصنيف «السباق إلى دبي» في عام 2019، عندما ينضم إلى زملائه من لاعبي الفريق الأوروبي لكأس رايدر، ومنهم حامل اللقب روري ماكلروي وتومي فليتوود، في ملعب المجلس العالمي ضمن فعاليات سلسلة رولكس المرموقة، البالغ مجموع جوائزها المالية تسعة ملايين دولار.

وتعليقاً على مشاركته، قال الفائز بـ10 ألقاب في جولة دي بي ورلد، الذي حقق 22 لقباً في مسيرته الاحترافية على مستوى العالم، بما في ذلك بطولة الماسترز 2023، وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2021، وخمسة ألقاب في سلسلة رولكس: «سمعت الكثير عن هذا الحدث، وأتطلع إلى المشاركة للمرة الأولى في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في يناير، وسبق أن حققت الكثير من النجاح بدبي في الماضي، وهي مكان يحمل الكثير من الذكريات الطيبة بالنسبة لي، وسيكون من الرائع العودة إليه».

من جانبه، قال المدير التنفيذي لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، سيمون كوركيل: «بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك تفتخر بجمع أفضل اللاعبين على مستوى العالم، ومن المؤكد أن إعلان مشاركة جون رام للمرة الأولى في ملعب المجلس هو استمرار لذلك، ويسعدنا أن نعلن عن انضمامه إلى إحدى أكثر قوائم اللاعبين المشاركين».