منتخب البولينغ للصم يشارك في بطولة آسيا والباسيفيك

توجّه منتخب البولينغ للصم، أمس، إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، للمشاركة في بطولة آسيا والباسيفيك للصم، التي تنطلق الأحد المقبل، بمشاركة 3000 لاعب ولاعبة يمثلون 30 دولة، ويضم المنتخب كوكبة من اللاعبين المميزين، هم: أيمن المقبالي، علي الجابري، محمد العيسائي، وطارق شهاب، والمدرب شاكر علي، ومترجم لغة الإشارة عبدالله تلجبيني، ويترأس الوفد عبدالله خليل، ويشارك لاعبو المنتخب في منافسات عدة تشمل مسابقات الفردي، والزوجي، والمجموعات، والماستر، إذ خضعوا لفترات إعداد مكثفة استعداداً لهذه البطولة، تضمنت إقامة عدد من التجمعات داخل الدولة خلال الفترة الماضية استعداداً للبطولة.