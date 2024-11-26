مجلس دبي الرياضي و «يوفت- يو هيلث» يطلقان تطبيق مجتمعي من أجل حياة صحية

أعلن مجلس دبي الرياضي عن إطلاق تطبيق «يوفت- يو هيلث» لممارسة الرياضة والنشاط البدني بين منتسبي الأندية والأكاديميات ومراكز اللياقة البدنية ومختلف أفراد المجتمع من أجل حياة صحية وجسد سليم، وذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «يوفت- يو هيلث» التابعة لمجموعة «فاستكس جروب» التي ستكون بمثابة الشريك الرسمي للذكاء الاصطناعي للمجلس.

ووقع الاتفاقية سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وفيغن باداليان المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «يوفت- يو هيلث» المالكة للتطبيق الرائد، حيث سيعمل الطرفان في شراكة رياضية ومجتمعية بهدف توفير برامج رياضية وصحية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في جميع مناطق دبي، وتشجيع أسلوب حياة أكثر صحة بين جيل الشباب.

وتستهدف المبادرة مختلف الأعمار والجنسيات من أفراد مجتمع دبي، لتعزيز النشاط البدني والرفاهية لجميع المقيمين والزوار، من خلال استخدام التطبيق الرائد الذي يتضمن برامج تدريب متنوعة ومشوقة وقياسات حديثة لمدى تطور أداء المستخدمين مما يحفزهم على رفع مستوى التدريبات والحصول على جسم سليم ونشاط وحيوية في أجواء ممتعة.

وأكد مجلس دبي الرياضي وشركة «يوفت- يو هيلث» أن الشراكة التي تمثل نموذجا للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص تهدف الى تعزيز نمط الحياة الرياضي والصحي من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي، مما يساعد على دمج النشاط البدني في الحياة اليومية لجمهور أوسع، بما في ذلك الشباب والكبار في جميع أنحاء دولة الإمارات وإلهام المستخدمين للعيش بأسلوب حياة أكثر صحة ونشاطًا من خلال جعل تدريبات اللياقة البدنية ممتعة.