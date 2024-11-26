سمايلي يحصد أولى بطولات «السباق إلى دبي» للغولف

حقق الأسترالي إلفيس سمايلي أول ألقاب الموسم الجديد 2024-2025 لجولة «دي بي ورلد»، تحت شعار «السباق إلى دبي»، عقب فوزه في بطولة «بي إم دبليو أستراليا بي جي إيه» في بريسبين.

ودشنت البطولة الموسم الجديد، الذي تقام تصفياته الختامية للعام الثاني على التوالي في أبوظبي ودبي، بمشاركة أفضل اللاعبين على مدار الموسم في تصنيف «السباق إلى دبي»، في نوفمبر من العام المقبل.

وحمل الفوز نكهة خاصة لسمايلي، كونه تحقق أمام جماهير بلاده في أستراليا، وهو الذي أنهى المنافسات برصيد 14 ضربة تحت المعدل، ليكسب الجائزة المالية التي تقارب 220 ألف دولار، فيما حلّ مواطنه ديفيد ميشيلوزي في المرتبة الخامسة برصيد 10 ضربات تحت المعدل، لكنه استفاد من كونه يحمل العضوية الكاملة لجولة «دي بي ورلد»، ليكون أول متصدر لتصنيف «السباق إلى دبي» هذا الموسم.