منتخب الناشئين يواجه إسبانيا والمكسيك ودياً

غادرت، أول من أمس، إلى إسبانيا بعثة المنتخب الوطني للناشئين تحت 16 سنة «مواليد 2009»، لإقامة معسكر خارجي يخوض خلاله مباراتين وديتين أمام المنتخب الإسباني، الخميس المقبل، والمكسيك في الأول من ديسمبر المقبل، وتضم البعثة المدرب الإسباني، ألبيرتو غونزاليس، واللاعبين: محمد عاشور، عبدالله العامري، مايد المهيري، فارس علي (شباب الأهلي)، علي البلوشي، سلطان النعيمي (النصر)، حسين علي، عبدالرحمن لنجاوي (الوصل)، مسلم البلوشي، مبارك البريكي، بطي الجنيبي، عبدالرحمن العواني، عبدالعزيز المالكي (الجزيرة)، علي الجسمي، سلطان المهيري (الشارقة)، ذياب النعيمي، جمعة البلوشي، سعود الدرعي، عبدالله الشامسي (العين).