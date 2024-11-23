معلومات

أكد رياضيون أن مدرب الأبيض الإماراتي، البرتغالي بينتو، استفاد من المعلومات والآراء الرياضية الكثيرة التي تم طرحها في وسائل الإعلام، وأسهمت في نجاح المنتخب في تحقيق انتصارين مهمين.

تطوير

أكد مدربون مواطنون ضرورة قيام إدارة التطوير في اتحاد الكرة بمراجعة آليات الاشتراك في دورات منح رخص المدربين، خصوصاً بعد السماح لمدربين لا تنطبق عليهم بعض الشروط بالمشاركة.

كابتن

يحرص كابتن الفريق الأول لأحد أندية دوري المحترفين في الإمارات الشمالية على تعريف وسائل الإعلام بلاعبي الفريق المميزين، ويدعوهم لتسليط الضوء عليهم لدعمهم معنوياً، دون أن يكرس ذلك لنفسه، في بادرة نادرة، خصوصاً أنه لاعب سابق في الأبيض الإماراتي.

انتقال

استغرب جمهور رياضي انتقال لاعب دولي من أحد أبرز أندية الصدارة للعب في صفوف فريق ينافس على مركز دافئ في دوري المحترفين، خصوصاً أن فريقه السابق توج أخيراً بلقب كبير.

قمة

يترقب جمهور الدرجة الأولى متابعة مباراة كبرى تجرى غداً بين حتا والعربي في ديربي خليجي بين المدرب المواطن ونظيره البحريني.

مكتسبات

أكد لاعب مواطن أنه اضطر للانتقال لنادٍ آخر والتخلي عن الكثير من المكتسبات من أجل المشاركة بشكل أساسي في المباريات، وأنه يعيش سعيداً في ناديه الجديد.

sports@emaratalyoum.com