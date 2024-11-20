تذاكر مجانية لأول يومين في «دي بي ورلد» للغولف

عقب الفوز المثير الذي حققه روري ماكلروي، يوم الأحد الماضي، تم الإعلان عن بدء بيع تذاكر النسخة الـ17 من بطولة جولة «دي بي ورلد» للغولف، من 13 إلى 16 نوفمبر 2025 على ملعب «إيرث» في عقارات جميرا للغولف، وأعلنت اللجنة المنظمة عن مجموعة متنوّعة من خيارات التذاكر، حيث يمكن للجماهير الدخول المجاني في اليومين الأولين، فيما تتوافر تذاكر الأيام الختامية بأسعار تبدأ من 95 درهماً، وتُعد البطولة المحطة الختامية لجولة «دي بي ورلد»، وقد حققت نسختها الأخيرة لعام 2024 نجاحاً كبيراً مع تسجيل رقم قياسي في عدد الحضور بلغ 80 ألفاً و119 متفرجاً.