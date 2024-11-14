مباريات اليـوم

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  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

تصفيات آسيا -كأس العالم

الإمارات - قيرغيزستان 20:15

أستراليا - السعودية 13:10

كوريا الشمالية - إيران 16:00

البحرين - الصين 18:00

الكويت - كوريا الجنوبية 18:00

عمان - فلسطين 20:00

العراق - الأردن 20:15

قطر - أوزبكستان 20:15

دوري الأمم الأوروبية

اليونان - إنجلترا 23:45

بلجيكا - إيطاليا 23:45

تصفيات أمم إفريقيا

غينيا الاستوائية - الجزائر 17:00

جنوب السودان - الكونغو 17:00

مدغشقر - تونس 20:00

النيجر - السودان 20:00

رواندا - ليبيا 20:00

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