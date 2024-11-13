منتخب الغولف يستعد لبطولة العرب في عجمان

واصل منتخبنا الوطني للغولف استعداداته للمشاركة في البطولة العربية 43 للرجال، والبطولة الثانية للرواد التي تحتضنها عجمان من 18 حتى 23 الجاري، في ملعب الزوراء للغولف.

وقال مدرب المنتخب، فيصل السرغيني، في بيان صحافي: «إن لاعبينا يخضعون منذ فترة ليست بالقصيرة لتدريبات مكثفة صباحية ومسائية، وعلى العديد من ملاعب الغولف في الدولة، وبعدد 10 لاعبين يمثلون القائمة الأولية للمنتخب، وسيتنافسون لضمان الحضور في القائمة النهائية للمنتخب، حيث سيقتصر العدد على أربعة لاعبين لمنتخب الرجال، وثلاثة لاعبين لمنتخب الرواد»، وأعرب المدرب عن ارتياحه لما يلمسه من عزيمة وإصرار تسود أروقة الفريق، خلال التدريبات اليومية التي تمثل المحطة الأخيرة من الإعداد، مستثمرين خبراتهم الكبيرة التي اكتسبوها في مشاركاتهم في البطولات المحلية والخارجية.

بدوره، أكد نائب رئيس اتحاد اللعبة، اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، جاهزية منتخبنا في الفترة الحالية، خصوصاً أن مؤشر المستوى الفني على صعيد الأداء الجماعي والفردي في تصاعد مستمر وهو ما يدعونا للتفاؤل، وأعرب عن أمله في أن يظهر لاعبونا بالمستوى نفسه الذي وصلوا إليه، والذي يعزز من فرص الفوز بمراكز متقدمة بين اللاعبين العرب، لاسيما أن رياضة الغولف العربية تقدمت بشكل لافت في الفترة الأخيرة.