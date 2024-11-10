استبعاد علي صالح من معسكر منتخب الإمارات قبل مواجهة قيرغيزستان

قرر الجهاز الفني لمنتخب الإمارات لكرة القدم بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو استبعاد لاعب الوصل علي صالح من المعسكر المقام حالياً في أبوظبي، بسبب الإصابة التي تعرض لها أخيرا وحاجته إلى الراحة والعلاج.

ويستعد منتخب الإمارات لمواجهة قيرغيزستان الخميس المقبل على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي ضمن الجولة الخامسة في الدور الحاسم للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

من جانب آخر عين الاتحاد الدولي لكرة القدم طاقم حكام من سلطنة عُمان لإدارة مباراة المنتخب مع منتخب قيرغيزستان، بقيادة أحمد الكاف (حكم ساحة) وأبو بكر العامري (مساعد أول) وراشد الغيثي (مساعد ثان) وقاسم الحاتمي (حكم رابع) والكويتيين عبدالله جمالي (حكم فيديو) وعبدالله عرب (مساعد حكم فيديو).