سيف المزروعي يظفر بلقب تحدي سيح السلم للقدرة

فاز الفارس سيف أحمد المزروعي بلقب تحدي سيح السلم للقدرة لمسافة 119 كلم، الذي أقيم أمس في مدينة دبي الدولية للقدرة، بمشاركة 110 فرسان وفارسات من مختلف الإسطبلات في الدولة، لتحتفظ إسطبلات MRM باللقب للعام الثاني على التوالي، والذي أحرزه في النسخة الماضية الفارس منصور الفارسي.

وتمكن البطل المزروعي من كسب تحدي السباق الافتتاحي، الذي نظمه نادي دبي للفروسية، بعد تألقه على صهوة الجواد «ماجيك جلين» في مختلف مراحل السباق، ليحسم المنافسة في المرحلة الأخيرة بزمن إجمالي بلغ 4.12.16 ساعات، بفارق ثانية عن الوصيف، حمد حميد التميمي، الحائز على المركز الثاني على صهوة الجواد «سارجون» لإسطبلات F3.

بينما حقق المركز الثالث، زميله راشد محمد المهيري على صهوة الجواد «أباندومز روكيبلي» لإسطبلات F3، محققاً زمناً قدره 4.12.43 ساعات.

واحتل المركز الرابع الفارس عبد الله محمد الحمادي، على صهوة الفرس «ستيرلنيغ سفاري» لإسطبلات الريف عجبان، مسجلاً زمناً قدره 4.13.08 ساعات، وجاء في المركز الخامس الفارس غيث صقر، على صهوة «جمال بيوتي» لإسطبلات M7، مسجلاً زمناً قدره 4.19.27 ساعات.