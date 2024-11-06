منتخب الناشئين يتجمع 4 أيام في دبي

بدأ المنتخب الوطني للناشئين مواليد 2010، أول من أمس، تجمعه الداخلي بدبي الذي سيستمر لمدة أربعة أيام، استعداداً للمشاركات الإقليمية والقارية المقبلة، وأدى المنتخب حصته التدريبية الأولى في ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة تحت إشراف الجهاز الفني.

وذكر اتحاد الكرة، في بيان صحافي، أن قائمة المنتخب تضم 23 لاعباً، هم: سهيل العزيزي، عبدالله البلوشي، سلطان الكعبي، عبدالله عمر (العين) منصور آل علي، ميثم الغيلاني، خميس إبراهيم (الوحدة) عمر روباري، جمعة مبارك، سلطان العبدولي (شباب الأهلي) أحمد غلوم، علي عبدالله (الوصل) عمر سالم، حارب البلوشي، مايد الفلاسي (النصر) محمد المازمي، سلطان جوهر، جراح الحمادي، وليد سالم، سلطان الشامسي، حامد جاسم، مايد الزرعوني (الشارقة) سالم الظنحاني (الجزيرة).