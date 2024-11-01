«أبيض الناشئين» يواجه الكويت ودياً اليوم

يواجه المنتخب الوطني للناشئين تحت 15 سنة (مواليد 2009) نظيره الكويتي ودياً في الساعة الخامسة من مساء اليوم على ملعب ذياب عوانة في دبي.

وتضم قائمة معسكر المنتخب 25 لاعباً، هم: مايد المهيري، محمد عبدالرحمن، عبدالله عوض، فارس علي (شباب الأهلي)، علي حسن، سلطان قاسم (النصر)، حسين يوسف، عبدالرحمن لنجاوي (الوصل)، مسلم محمد، مبارك البريكي، عبدالعزيز المالكي، عبدالرحمن العواني، عبدالله خميس، بطي خميس (الجزيرة)، ربيع الحمادي (الوحدة)، حمد سالم، علي الجسمي، سعيد الراشدي، سلطان ناصر (الشارقة)، محمد حسن (الإمارات) سعود الدرعي، عبدالله الشامسي، ذياب النعيمي، جمعة البلوشي (العين)، وعيسى البلوشي (كلباء).