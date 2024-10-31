جمعية الإمارات لمتلازمة داون تنظم البطولة الأولى للروبوت

نظمت جمعية الإمارات لمتلازمة داون في مقر الجمعية، بطولة الإمارات الأولى للروبوت لذوي متلازمة داون، بمشاركة 44 طالباً وطالبة، يمثلون خمسة مراكز ومدرستين.

وأكدت رئيسة مجلس الإدارة، الدكتورة منال جعرور، أن «هذه البطولة تمثل خطوة مهمة في تسليط الضوء على قدرات أبنائنا، وإطلاق قدراتهم الكامنة».

وأضافت: «أسسنا نادي الروبوت عام 2018، بعد أن لاحظنا شغف أبنائنا بالروبوت، وشارك الأبطال في جايتكس خلال العام نفسه، ومنافسات وزارة التربية والتعليم 2019 و2020، وفي إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2023».

وتابعت: «البطولة تمثل فرصة تاريخية، وتفتح الأبواب أمام ذوي متلازمة داون لاستكشاف عالم التكنولوجيا، ما يسهم في تعزيز مهاراتهم الحركية والذهنية».