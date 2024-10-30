أمل جمال تظهر في مباراة إسبانيا وإنجلترا بمونديال الناشئات

ضمت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم، الحكمة الإماراتية الدولية، أمل جمال إلى طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة إسبانيا وإنجلترا، التي تقام غداً على استاد «فليكس سانشيز» الأولمبي، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للناشئات تحت 17 سنة، «الدومينيكان 2024».

ويتألف طاقم المباراة من اليابانية أساكا كويزمي (حكم ساحة)، والإماراتية أمل جمال (مساعداً أول)، والهندية ريوهلانج دار (مساعداً ثانياً)، والدنماركية فريدة نيلسن (حكماً رابعاً)، وإيليا رودريجيز (حكماً خامساً).

وكانت الحكمة أمل جمال قد شاركت في إدارة ثلاث مباريات خلال مرحلة دور المجموعات، حيث شاركت «حكماً مساعداً أول» في مباراتي إسبانيا والولايات المتحدة الأميركية، والدومينيكان ونيوزيلندا، و«حكماً خامساً» ضمن طاقم الحكام الذي أدار مباراة إنجلترا والمكسيك.