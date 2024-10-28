«طريفة» بطلة «ماذر غوس ستيكس» الأميركي

أهدت المهرة «طريفة» فريق «غودولفين» العالمي، والمدرب براد كوكس، لقب سباق «ماذر غوس ستيكس» المخصص لخيول الفئة الثانية (جروب 2) لمسافة 1700 متر رملي، وجرى أمس على مضمار «أكوداكت» الأميركي.

وأضافت «طريفة» البالغة من العمر ثلاث سنوات، الانتصار الخامس في مسيرتها، والثالث لها ضمن سباقات «جروب 2»، بعد أن قادها الفارس فلافيان برات، في «ماذر غوس ستيكس» لتعويض انطلاقتها المتأخرة، واللحاق سريعاً بركب المقدمة، قبل إطلاق العنان لها في 200 متر الأخيرة، والاندفاع نحو انتزاع الصدارة من منافساتها، وقطع خط النهاية في المركز الأول بزمن بلغ دقيقة و50 ثانية و78 جزءاً من الثانية، بفارق ضئيل بلغ «الرأس» عن صاحبة المركز الثاني المهرة الأميركية «غن سونغ»، بإشراف المدرب مارك هينينغ وقيادة الفارس جون فيلاسكيز، وحلت ثالثاً المهرة الأميركية «بريتي آنا» بقيادة الفارس ديلان ديفيس، وإشراف المدرب تشاد براون.

وعلّق الفارس فلافيان برات على أداء «طريفة» واندفاعها القوي نحو خطف الصدارة والفوز، قائلاً في تصريحات صحافية: «أردت تجربة أسلوب مختلف مع (طريفة)، خصوصاً بعد أن فقدت بعض الزخم في الانطلاقة، قبل أن تظهر استجابتها السريعة، وإظهارها في الأمتار الأخيرة قدرات قتالية عالية في خطف المركز الأول والفوز، مؤكدة من جديد القدرات الكبيرة التي تتمتع بها».