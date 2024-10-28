الشارقة يكسر حاجز الـ 100 نقطة في سلة الوصل

تخطى فريق الشارقة حاجز الـ100 نقطة بفوزه على ضيفه الوصل بفارق 53 نقطة، بنتيجة (109-56)، أول من أمس، في افتتاح الجولة الثالثة من ذهاب الدور التمهيدي في مسابقة الدوري العام التي سجلت فوز النصر على مضيفه البطائح بواقع (88-80)، وشباب الأهلي على الوحدة (93-59) على صالة نادي بني ياس.

ويتشارك الشارقة وشباب الأهلي والنصر صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد ست نقاط، بفارق نقطتين عن البطائح والوصل المتشاركين المركز الرابع، وحافظ الوحدة على مركزه السادس بثلاث نقاط، متقدماً بفارق نقطة واحدة على الجزيرة والظفرة في المركز الأخير.

وكانت أفضلية الشارقة واضحة طوال مراحل لقاء الوصل، بعد أن نجح لاعبو «الملك» في بسط هيمنتهم المطلقة على المراحل الأربع للمباراة بواقع (23-12 و33-19 و33-20 و20-5)، في مباراة تألق فيها الثنائي الأميركي في صوف الشارقة، ديماركو ديكيرسون، ونيكولاس ويست بتسجيل كل منهما 18 نقطة.

بدوره، احتاج شباب الأهلي لحسم انتصاره على الوحدة، إلى نيل «فرسان السلة» الأفضلية في نتائج الأرباع الأول والثاني والرابع (18-14 و24-8 و31-12)، فيما اكتفى «العنابي» بالأفضلية بنتيجة الربع الثالث (25-20).

وعانى النصر لضمان انتصاره على البطائح، بعد ربع أول تمكّن خلاله «العميد» من بناء فارق مريح (28-18)، قبل الصحوة المتأخرة للاعبي البطائح خلال الربعين الثاني والثالث (20-19 و18-17)، وانتهى الربع الرابع بـ(24-24).