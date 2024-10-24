الشارقة يهزم البطائح في دوري السلة بفارق 21 نقطة

تخطى فريق الشارقة عقبة مضيفه البطائح بفارق 21 نقطة (95-74)، في مباراة مؤجلة أول من أمس، لحساب الجولة الأولى في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة الدوري العام لكرة السلة.

وعرف لاعبو الشارقة كيفية ضمان انتصارهم، بنيلهم الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثاني ومن ثم الربع الثالث بواقع (27-25 و24-15 و26-12)، فيما ذهبت نتيجة الربع الرابع لمصلحة البطائح (22-18).

وأهدى الانتصار فريق الشارقة الدخول في شراكة مع شباب الأهلي والنصر على صدارة الترتيب العام برصيد أربع نقاط لكل منهم، فيما أدت خسارة البطائح لتراجعه إلى المركز الثالث برصيد الثلاث نقاط، بفارق نقطة عن كل من الظفرة والجزيرة المتشاركين المركز الرابع، فيما بقي الوصل والوحدة بالمركز الأخير بنقطة واحدة لكل منهما.