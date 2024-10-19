مباريات اليـوم

المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

كأس رئيس الدولة

دبا الحصن - شباب الأهلي 16:55

الجزيرة - العروبة 17:05

البطائح - كلباء 20:00

الدوري السعودي

الرائد - الوحدة 19:05

الاتحاد - القادسية 22:00

الدوري الإنجليزي

توتنهام - وست هام 15:00

مانشستر يونايتد - برينتفورد 18:00

نيوكاسل - برايتون 18:00

بورنموث - أرسنال 20:30

الدوري الإسباني

أتلتيك بيلباو - إسبانيول 16:00

سيلتا فيغو - ريال مدريد 23:00

الدوري الإيطالي

ميلان - أودينيزي 20:00

يوفنتوس - لاتسيو 22:45

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