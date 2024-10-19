نادي دبي لكرة السلة يعود إلى أرضه لمواجهة فريق صربي

يعود نادي دبي لكرة السلة إلى ملعب كوكاكولا أرينا لخوض مباراة مثيرة، ضمن الجولة الخامسة في مواجهة فريق سبارتاك سوبوتيكا الصربي غداً، ساعياً للاستفادة من أدائه المميز، وذلك بعدما حقق فوزاً رائعاً خارج أرضه في الجولة السابقة من دوري رابطة كرة السلة لدول البحر الأدرياتيكي ABA.

وبعدما حقق فوزاً مستحقاً بنتيجة 87-74 على بوراك موزارت في صربيا، يسعى نادي دبي لكرة السلة إلى المزيد من الانتصارات في هذا الأسبوع ليعزز مكانته باعتباره واحداً من أفضل فرق الدوري. وبعد أربع مباريات ضمن البطولة، يحتل نادي دبي المركز الرابع، ولكن بفارق نقطة واحدة فقط خلف الفرق الثلاثة التي تسبقه.

وفي المباراة الأخيرة، قدم اللاعب دانيلو أندوشيتش أفضل أداء له هذا الموسم، حيث سجل 16 نقطة، وهي أعلى نسبة في المباراة، ليسهم في تأمين الفوز، وسيطالب الجمهور في ملعب كوكاكولا أرينا بتقديم أداء مماثل وقوي خلال المباراة التي ستقام في أمسية يوم غدٍ.

وقال يوريكا جوليماتش، مدرب فريق دبي لكرة السلة: «يمنحنا اللعب أمام جمهورنا في معلب كوكاكولا أرينا دفعة إضافية على الدوام. ونحن مستعدون لتقديم كل ما لدينا والتأكد من الحفاظ على المستوى العالي الذي قدمناه الأسبوع الماضي. لاشك في أن فريق سبارتاك سوبوتيكا يتميز بمستوى جيد، ولكننا عازمون على تقديم أفضل أداء ومواصلة الصعود في ترتيب الدوري».