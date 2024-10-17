النصر ينشد الفوز بكأس الطائرة على حساب بني ياس

تشهد صالة آل مكتوم في نادي النصر، غداً الجمعة، إقامة مباراة العودة لمسابقة كأس الاتحاد للكرة الطائرة والتي ستجمع العميد مع بني ياس، لتحديد هوية بطل النسخة الحالية من المسابقة. وكان النصر قد قطع خطوة كبيرة على طريق احراز اللقب، بعدما تمكن من الفوز في مباراة الذهاب على بني ياس بنتيجة 3-0 بعد مباراة تسيدها من البداية إلى النهاية على واقع فوزه بنتائج الأشواط الثلاثة «25- 23 و26- 24 و25- 18»، اذ بات بحاجة للفوز اليوم ليُتوج باللقب دون الحاجة للجوء لمباراة فاصلة، بينما بات على بني ياس الفوز اليوم لإحياء آماله في مباراة فاصلة تحدد موعدها يوم الثلاثاء المقبلة بصالة نادي العين. ويملك النصر في خزانته سبعة ألقاب لبطولة كأس الاتحاد للكرة الطائرة، فيما يملك «السماوي» في رصيده ثلاثة ألقاب.