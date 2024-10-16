«فيستيفال أرينا دبي» تستضيف بطولة الإمارات للمواي تاي

أعلن اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، تنظيم بطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي للرجال والسيدات خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر الجاري في «فيستيفال أرينا دبي».

وتقام البطولة بمشاركة الفئات العمرية من 16 إلى 40 عاماً من داخل الدولة وخارجها، فيما تتضمن 12 وزناً ضمن الفئة العمرية من 16 إلى 17 عاماً، و10 أوزان ضمن الفئة العمرية تحت 23 عاماً، و13 وزناً ضمن منافسات الكبار.

وأكدت اللجنة المنظمة أن التسجيل للمشاركة في البطولة سيستمر حتى 20 الجاري.

وتنطلق المنافسات بالأدوار التأهيلية يوم 25 أكتوبر الجاري، ثم نزالات نصف النهائي في اليوم التالي، وستكون مواجهات اليوم الختامي في 27 من الشهر نفسه. وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، علي خوري، في بيان صحافي، أهمية البطولة للأندية واللاعبين من داخل الدولة، والمشاركين من المنتخبات العربية والعالمية من خارج الدولة، نظراً لتنوع المنافسات والفئات.

وقال: «تأتي البطولة في إطار حرص الاتحاد على تطوير منظومة اللعبة، ورفدها بمزيد من فرص النجاح والتجارب المهمة التي تمهد لصناعة أجيال ولاعبين على قدر المسؤولية والاحتراف، ما يسهم في زيادة فرص اكتشاف المواهب، وتوسيع نطاق ممارسة اللعبة ونشر ثقافتها».