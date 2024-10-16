«فيكتوري» جاهز لتحدي الجولة الخامسة من مونديال «فورمولا1»

اكتمل وصول وفد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وفريق فيكتوري إلى مدينة تشنغتشو الصينية، استعداداً لخوض منافسات جائزة تشنغتشو الكبرى للزوارق السريعة، فورمولا1، الجولة الخامسة وقبل الختامية من بطولة العالم 2024، والتي تنطلق غداً على مياه النهر الأصفر وتستمر حتى يوم السبت المقبل، بمشاركة 18 زورقاً تتقدمها زوارق فرق الإمارات.

ووفقاً لبيان صحافي يعود الثنائي أحمد عبدالكريم الفهيم قائد زورق فيكتوري3 وزميله السويدي أريك ستارك قائد زورق فيكتوري4 إلى المياه الصينية من جديد، بعد أيام من خوضهما منافسات الجولة الرابعة من البطولة والتي جرت في شنغهاي، أخيراً، حيث يطمحان إلى تحقيق نتائج جيدة في المنافسات.

وينافس زورق فيكتوري4 بقوة على اللقب العالمي هذا العام، إذ يحتل المركز الثاني في الترتيب العام لبطولة العالم برصيد 69.5 نقطة خلف المتصدر المتسابق الكندي روستي وايت قائد زورق الشارقة 17 برصيد 87 نقطة.