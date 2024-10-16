نادي دبي لكرة السلة يحقق ثالث انتصاراته في صربيا

فاز فريق نادي دبي لكرة السلة على فريق بوراك موزارت الصربي (87-74)، أول من أمس، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري رابطة كرة السلة لدول البحر الأدرياتيكي، وأقيمت مباريات الجولة الرابعة في مدينة تشاتشاك الصربية.

وحقق فريق نادي دبي لكرة السلة انتصاره الثالث، مقابل خسارة واحدة. وقاد اللاعب دانيلو أندوسيتش الفريق لتحقيق الفوز أمام بوراك موزارت الصربي بتسجيل 16 نقطة، بينما تألق أحمد دوفير أوغلو بسبع ضربات مرتدة.

وقال لاعب نادي دبي لكرة السلة جاكوري ويليامز في تصريحات صحافية: «كانت الأجواء صاخبة. المشجعون رائعون ومتحمسون، هتفوا طيلة المباراة بأن تسجيل النقاط لن يكون سهلاً. ولهذا كان الفوز إنجازاً مدهشاً». تقام المباراة القادمة لفريق دبي لكرة السلة يوم 20 الجاري أمام سبارتاك سوبوتيكا في «كوكاكولا أرينا» بدبي.