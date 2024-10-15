سباق نسائي للجري في «دبي باركس» السبت المقبل

ينطلق سباق «وومن إبك» للجري النسائي، أحدث فعالية للجري على المسارات المخصصة للنساء فقط، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في «دبي باركس آند ريزورتس»، السبت المقبل، ويتضمن المنافسة ضمن ثلاث مسافات (5 كيلومترات، 10 كيلومترات، 20 كيلومتراً).

وأعلنت اللجنة المنظمة الجوائز المالية المتاحة للفائزات في السباقات الثلاثة، كما تم الإعلان عن جدول الجلسات المتاحة لجميع المشاركات والهدايا التي ستحصل عليها كل مشاركة في السباق.

وقال مجلس دبي الرياضي في بيان أمس، إن التذاكر متاحة بأسعار تبدأ من 150 درهماً، وتشمل كل تذكرة قميصاً رياضياً، وقلادة مميزة للمشاركات، بالإضافة إلى حقيبة الهدايا التي تفوق قيمتها سعر التذكرة، مشيراً إلى توافر باقات الإقامة لليلة أو ليلتين، إلى جانب باقات الأنشطة أو تذاكر اليوم الواحد.