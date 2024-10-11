أكاديمية «M.O.D» تتصدر بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

انطلقت اليوم الجمعة منافسات اليوم الأول من الجولة الرابعة لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لمنافسات فئة (البدلة) في مجمّع زايد الرياضي بإمارة الفجيرة.

وشهد اليوم الأول منافسات حماسية لفئات الكبار والأساتذة وتحت 18 عاما، بمشاركة 550 لاعبا ولاعبة يمثلون مختلف الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة.

وفي ختام منافسات اليوم الأول من الجولة الأولى نجحت أكاديمية M.O.D في صدارة المنافسات، بينما حقق نادي العين مركز الوصيف، ونادي بني ياس المركز الثالث.