اتحاد الكرة يُنظم دورة تطوير أداء الحكمات بالتعاون مع «فيفا»

نظم اتحاد الإمارات لكرة القدم، بالتعاون مع الاتحاد الدولي (الفيفا)، دورة تطوير أداء الحكمات لمدة أربعة أيام في مقر الاتحاد بدبي، تحت إشراف المحاضرة الدولية الأردنية هبة محمد عابد، وذلك بهدف تطوير وتحسين أداء العنصر النسائي في مجال تحكيم المباريات.

ووفق بيان من اتحاد الكرة «تضمنت فعاليات الدورة محاضرات نظرية تمت خلالها مراجعة أحدث التعديلات التي طرأت على قانون اللعبة، وشرح بعض الحالات التحكيمية عبر الفيديو، إلى جانب تطبيقات عملية واختبارات، وغيرها من الأمور المتعلقة بالتحكيم».

وحرصت المحاضرة هبة محمد، على حضور عدد من المباريات في المسابقات المحلية خلال الأيام الماضية التي شهدت مشاركة حكمات بهدف التقييم والمتابعة.