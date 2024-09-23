الجزيرة يشكو الصافرة.. ويطالب بتسجيل صوتي لطاقم تحكيم مباراة الشارقة

أعلن نادي الجزيرة، تقديمه شكوى رسمية لهيئة الاعتراض على قرارات التحكيم برابطة أندية المحترفين ولجنة الحكام باتحاد كرة القدم، وفقاً للوائح المطبقة بهذا الشأن، اعترض من خلالها على ما اتخذه طاقم التحكيم الذي أدار لقاء الفريق الأول أمام الشارقة في الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين من قرارات أثرت بشكل مباشر في المجريات، وأفقدت المباراة عنصري العدالة وتكافؤ الفرص بين الفريقين، على حد تعبيره.

وقال النادي في بيان على موقعه الرسمي: «نطلب رسمياً نسخة من التسجيل الصوتي والتقرير الخاص بحديث حكم الفيديو المساعد وحكم الساحة، لفهم الأسباب التي دعت الحكم عادل النقبي لإشهار البطاقة الحمراء المباشرة للاعب الجزيرة نيسكنز كيبانو في الدقيقة (13)، واكتفائه بإنذار لاعب الشارقة ماركوس ميلوني (17) بالرغم من التطابق التام بين الحالتين».

وأبدى نادي الجزيرة أسفه لعدم التفات الهيئة ومعها لجنة الحكام لجميع الاعتراضات والاحتجاجات والشكاوى التي تقدم بها النادي سابقاً تجاه الأخطاء التحكيمية المؤثرة والتي تتكرر في معظم المباريات التي يديرها الحكم نفسه لفريق الجزيرة على مدار المواسم السابقة، والتي كان من شأنها التأثير المباشر في نتائج الفريق في تلك المباريات وفي حظوظه بالمنافسة خلال البطولات السابقة.