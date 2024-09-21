الحوسني يدير مباراة ليبيا وإسبانيا في مونديال الصالات

يدير الحكم الدولي فهد الحوسني مباراة ليبيا وإسبانيا، اليوم، ضمن المجموعة الرابعة لكأس العالم لكرة الصالات «أوزبكستان 2024».

ويعد الحوسني الحكم العربي الوحيد من آسيا في قائمة قضاة الملاعب الـ46 الذين يديرون «مونديال الصالات»، ويشارك للمرة الثانية في تحكيم البطولة، بعد مشاركته في نسخة «ليتوانيا 2021».

وكان الحوسني قد أدار في أبريل الماضي نهائي كأس آسيا «تايلاند 2024»، إضافة إلى مباريات في التصفيات الآسيوية «أوزبكستان 2017»، و«فيتنام 2019»، و«تايلاند 2020». وشارك أيضاً في إدارة كأس آسيا للسيدات «تايلاند 2018»، وبطولة كأس العرب نسختي 2021 و2023 في السعودية.