4 فرق تشارك في بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للطائرة

أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية عن إقامة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات في أبوظبي خلال الفترة من 12 إلى 16 سبتمبر الجاري، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسّسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في مقر الأكاديمية، بحضور عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، شمسة الهنائي، وعضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكرة الطائرة عوض المنصوري، وممثل أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية عبدالله التميمي.

وذكر بيان صحافي أن هذا الحدث يأتي في إطار جهود الأكاديمية المستمرة لدعم وتعزيز الرياضة النسائية في الإمارات، وتعزيز المنافسة والاحترافية في رياضة كرة الطائرة النسائية، كما تستعد البطولة لاستقطاب فرق نسائية قوية من مختلف الدول العربية، ما يتيح للاعبات فرصة صقل مهاراتهن، وتحسين الأداء الفني والتكتيكي الفردي والجماعي، وتشجع البطولة اللاعبات على تبني نهج أكثر احترافية في التدريب والتخطيط، إضافة إلى ذلك، يعزز تجمع الفرق من خلفيات ثقافية ورياضة متنوعة من الروح الرياضية، ما يعمّق الروابط بين الدول العربية، ويعزز من تبادل الخبرات.

وأعربت شمسة الهنائي عن فخر الأكاديمية باستضافة هذا الحدث الرياضي العربي. وقالت: «كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة الرياضة النسائية في مجتمعنا، فنحن ملتزمون بتوفير المنصات التي تتيح للاعبات إبراز مهاراتهن، والإسهام في تطوير الرياضة النسائية».

وأضافت: «هذه البطولة ليست مجرد مسابقة رياضية، بل هي فرصة لتشجيع الشابات على المشاركة في الرياضة، وبناء قاعدة جماهيرية قوية للكرة الطائرة النسائية».

وتشهد البطولة مشاركة مجموعة من الفرق النسائية الرائدة، إذ يمثل الإمارات فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة، ومن الكويت فريق فتيات العيون، ومن مصر فريق 6 أكتوبر، ومن لبنان فريق القلمون، وستُعقد المباريات على مدى خمسة أيام في مقر أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، من خلال الدور التمهيدي والدور قبل النهائي الذي يلعب فيه الفريق صاحب الترتيب الأول مع الفريق صاحب المركز الرابع، بينما يلعب الفريق صاحب المركز الثاني مع الفريق صاحب المركز الثالث، وتقام مباراتا الدور نصف النهائي بنظام خروج المغلوب، وصولاً إلى الدور النهائي الذي يحدد المركزين الأول والثاني.