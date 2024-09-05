46 ألف مشارك في دورة دبي الرياضية العمالية السادسة

أعلن مجلس دبي الرياضي إطلاق الدورة الرياضية العمالية السادسة التي تنظم بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي وشرطة دبي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تحت شعار «إسعادهم هدفنا»، خلال الفترة من 15 سبتمبر الجاري إلى 23 فبراير 2025، وبمشاركة أكثر من 46 ألف مشارك.

وقال أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، خلال المؤتمر الصحافي، «الدورة الرياضية العمالية مبادرة مشتركة بين مجلس دبي الرياضي واللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، وتقام تحت شعار (إسعادهم هدفنا)، ونفخر بها لكونها تترجم رؤية القيادة الرشيدة لمكانة العمال من مختلف الجنسيات في مجتمعنا، كما تمثّل تقديراً منا لجهودهم المخلصة في بناء الوطن، والإسهام في حركة التنمية».

وأضاف حارب: «حريصون على أن يتضمن برنامج المنافسات فعاليات رياضية مختلفة تناسب ثقافات وقدرات وهوايات العمال من مختلف الجنسيات الذين نوفر كل السبل لتكون مشاركتهم حافلة بأجواء السعادة والحماس. المشاركة الواسعة في الدورة، خير دليل على أن الرياضة أصبحت جزءاً أساسياً من حياة مجتمعنا بمكوناته كافة، والعمال على وجه الخصوص لديهم حب كبير للرياضة، ويمتلكون مهارات رائعة ومستويات فنية جيدة».

وقال رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، اللواء عبيد مهير بن سرور: «نطمح إلى أن يصل عدد المشاركين من الرجال والنساء إلى 100 ألف مشارك. تقام الدورة على مدار ستة أشهر، وستمتد الفعاليات الموجهة للعمال على مدار العام، حيث سيتم تنظيم بطولات أخرى، مثل دوري كرة القدم والطائرة والكريكيت، وبعدها يلتقي الفائزون في كل بطولة في دوري الأبطال».

وتشهد الدورة في عامها السادس نمواً في أعداد الرياضات والمشاركين، ما يؤكد نجاح الدورة وتطورها المستمر، حيث ارتفع عدد المشاركين هذا العام إلى أكثر من 46 ألف عامل وعاملة ينتمون إلى 31 جنسية من 270 شركة، ويشكلون 873 فريقاً يتنافسون في 12 لعبة رياضية متنوعة، تشمل 18 بطولة رياضية، موزعة على 10 مواقع مختلفة ضمن بيئة عمالية متميّزة، وهي مناطق السكن العمالي في دبي، كما تشهد الدورة هذا العام زيادة في عدد البطولات المخصصة للنساء العاملات، مثل بطولة الريشة الطائرة.

حضر المؤتمر نائب رئيس مجلس دبي الرياضي خلفان بلهول، ومدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي العميد علي خلفان المنصوري، وعدد من المسؤولين وممثلي الشركات الداعمة والمشاركة.

• سعيد حارب: شعار الدورة (إسعادهم هدفنا).. وبرنامج المنافسات يناسب ثقافات مختلفة.