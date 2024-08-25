بتوجيهات حمدان بن زايد.. إطلاق "شارة معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية" للصقور خلال فعاليات دورته الـ21

بتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة تطلق مجموعة أدنيك، بالتعاون مع نادي أبوظبي للصقارين، "شارة معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية" للصقور، خلال فعاليات دورته الـ21 التي تُقام في الفترة من 31 أغسطس الجاري إلى 8 سبتمبر المقبل في مركز أدنيك أبوظبي.

وتؤهِّل الشارة الصقور المُشتراة في "معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية" والفعاليات والمزادات المصاحبة له، للمشاركة تحت إشراف نادي أبوظبي للصقور في أشواط السباق الجديدة، التي ستُستحدَث للصقور الحاملة للشارة في أربع فئات تشمل "جير بيور"، و"جير قرموشة"، و"جير شاهين"، و"تبع"، ضمن الجولة المُقبلة من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور 2024-2025.

وقال معالي ماجد علي المنصوري، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات: "يأتي إطلاق هذه الشارة ترجمةً لتطلعات قيادتنا الرشيدة لدعم جميع الفعاليات الوطنية التي من شأنها أن تُسهم في توفير قيمة مضافة تُعزِّز مكانة أبوظبي عاصمة تجمع بين الحداثة والأصالة، ومركزا رياديا للإبداع والابتكار في مختلف الرياضات والأنشطة التراثية".

وأعرب معاليه عن ثقته في التأثير الإيجابي الكبير لمثل هذه المبادرة على دعم قطاع الصقارة والصقارين محلياً ودولياً، والتي ستُسهم بدورها في تعزيز المشاركة في فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024، وصولاً إلى جميع القطاعات المساندة والرديفة لها.

من جانبه قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: "يعكس إطلاق هذه الشارة التي تحظى برعاية ودعم سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، حرص القيادة الرشيدة على النهوض بواقع ومستقبل قطاع الصقارة في الدولة، وسعيها للحفاظ على المُقدَّرات والموروث الشعبي لهذه الرياضات المهمة، وتعزيز تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وأضاف الظاهري أن إطلاق هذه الشارة يهدف إلى تقديم الدعم للمنتجين لتعزيز مشاركتهم في المعرض موضحا أن الشارة ستسهم في التحفيز على إدراج الطيور ذات المستويات العالية للمشاركة، وتشجيع الزوار على اقتناء الصقور والتعريف بموروث رياضة الصقارة، وصولاً للترويج للمعرض ودوره في دعم هذه الرياضة محلياً ودولياً".

من ناحيته قال سلطان المحمود، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين: " فخورون بشراكتنا الاستراتيجية مع نادي صقاري الإمارات ومجموعة أدنيك لإطلاق هذه الشارة، وكلي ثقة بأنها ستسهم في تعزيز تنافسية ومكانة المعرض الإقليمية والعالمية ودعم طيف واسع من القطاعات المساندة ابتداءً من المنتجين وصولاً إلى الخبراء والمهتمين في هذه القطاعات".

وأضاف المحمود أنَّ فِرق العمل في نادي أبوظبي للصقارين، بالتعاون مع مجموعة أدنيك، ستعمل على إنجاح أشواط البطولات المستقبلية للشارة تحت مظلة بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، ما يُسهم بفاعلية في دعم هذه الرياضات المهمة، وتعزيز حضورها وتنافسيتها.