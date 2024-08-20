منتخب «الرياضات الإلكترونية» يشارك في الدوري العربي

يشارك المنتخب الوطني للرياضات الإلكترونية في منافسات الدوري العربي للرياضات الإلكترونية الذي يقام اليوم وغداً في مدينة الرياض بالسعودية.

ويضم المنتخب الإماراتي اللاعب سعيد اليماحي، الذي يشارك في لعبة كرة القدم الإلكترونية، واللاعب سلطان راشد، الذي يشارك في لعبة القبضة الحديدية.

ويأتي الدوري العربي للرياضات الإلكترونية ضمن موسم الجيمرز الذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية خلال الفترة من 3 يوليو الماضي حتى 25 أغسطس الجاري، بمشاركة نخبة من اللاعبين.

من جانبه، أكد الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية سعيد علي الطاهر، حرص الاتحاد على دعم مشاركة المنتخب في الدوري العربي بهدف خلق جيل من اللاعبين القادرين على المنافسة في مختلف بطولات الرياضات الإلكترونية الدولية، وتحفيزهم لاكتشاف مواهبهم وصقلها.