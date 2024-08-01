أرام يخسر منافسات الجودو بصعوبة في أولمبياد باريس

قدّم لاعب المنتخب الوطني للجودو، أرام جريجوريان، أداء مميزاً خلال مشاركته في النسخة الـ33 من دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من التأهل للدور نصف النهائي ضمن منافسات وزن تحت 90 كغم، قبل أن يخسر من نظيره الياباني موراو سانشيرو.

واستهل أرام مشواره في الأولمبياد بالفوز على بطل أوزبكستان، بوبونوف دافلات، في دور الـ32 الذي شهد مشاركة 50 لاعباً، ثم تغلب على السويدي نيمان ماركوس (صاحب برونزية بطولة العالم في الدوحة 2023) بدور الـ16، ونافس على التأهل لنزال الميدالية البرونزية، لكنه خسر أمام اليوناني تسيليديس ثيودوروس.

وتستمر مشاركة منتخب الجودو في الدورة، حين يلتقي اللاعب ظافر آرام، اليوم، خصمه البرازيلي جونكا الفيس ليو في منافسات وزن تحت 100 كغم.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو، ناصر البدور، إن «تأهل أبطال الإمارات للجودو للأولمبياد بشكل مباشر ضمن التصنيف العالمي للاتحاد الدولي للجودو، يعد إنجازاً رائعاً يضاف إلى سجل الاتحاد الذي احتفل أخيراً باليوبيل الفضي ومرور 25 عاماً على تأسيسه، برئاسة سفير الاتحاد الدولي للجودو للصداقة والسلام والإنسانية محمد بن ثعلوب الدرعي، الذي يعد واحداً من أقدم رؤساء الاتحادات الرياضية على مستوى الدولة، استمراراً للنجاحات الفنية والإدارية، واستكمالاً لتألق الجودو الإماراتي الذي ظل خلال الفترة الماضية يبذل الجهد بشكل استثنائي لبلوغ تلك المرحلة، ما جعل من أبوظبي عاصمة عالمية للجودو، من خلال النتائج الرياضية الإيجابية على كل المستويات، فضلاً عن استضافة أضخم الفعاليات والبطولات الإقليمية والدولية الكبيرة للجودو، والمشاركات الخارجية الناجحة التي رفعت راية الإمارات عالية خفاقة. وقد حظي الجودو الإماراتي بالتميز والريادة والشغف والإخلاص، والعمل بروح الفريق الواحد، من خلال تلك النقلة النوعية التي تضاف إلى سجل الرياضة الإماراتية».

من باريس..

.. زار وفد الإمارات الرياضي مقر البيت الأولمبي الإماراتي في باريس، وتعرّف الرياضيون إلى الأقسام المختلفة في البيت، مع إجراء جولة بين أروقته والتقاط عدد من الصور التذكارية.

.. تعمل القرية الأولمبية في باريس بالطاقة المتجددة بنسبة 100%، فيما تُصنع مراتب أسرّة الرياضيين في القرية من شباك الصيد المعاد تدويرها، وسيتم التبرع بجميع مفروشات القرية للمجتمعات المحلية والمؤسسات التعليمية والمنظمات الأخرى في فرنسا، إضافة إلى تحويل المباني إلى 2800 منزل يتم إعادة بيعها بعد دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

.. يواصل عضو مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي لكرة اليد رئيس لجنة الحكام في الاتحاد عضو لجنة القوانين والحكام في الاتحاد الدولي، صالح عاشور، مشاركته في «باريس 2024»، محاضراً ومراقباً فنياً منذ بداية منافسات اللعبة في 25 من الشهر الجاري، بمعدل ست مباريات يومياً.

الهاجري: لاعبو الإمارات قادرون على تقديم أداء رياضي متميز

أعرب مدير عام الهيئة العامة للرياضة، غانم مبارك الهاجري، عن فخره واعتزازه بأبطال الإمارات المشاركين في أولمبياد باريس 2024، مؤكداً أهمية مشاركة أبناء وبنات الإمارات في هذا المحفل الأولمبي الذي يتابعه الملايين حول العالم، وما تشكله من فرصة ليقدموا مستويات مشرفة في كل المسابقات، وإظهار قيم الإخاء والعزيمة الصلبة والروح الرياضية العالية لدى لاعبي الإمارات.

وقال: «لاعبو الإمارات لديهم القدرة على تقديم أداء رياضي متميز يتسم بالاحترافية والمستوى العالي الذي يمكّنهم من الوصول إلى منصات التتويج وصناعة الإنجاز، في ظل الدعم المتواصل من قيادتنا الرشيدة التي لطالما أولت الرياضة أهمية كبرى، وتحيطها بكل أوجه الرعاية».

منتخب قفز الحواجز يستهل مشاركته اليوم

يستهل المنتخب الوطني للفروسية مشاركته في مسابقة الفرق بقفز الحواجز اليوم، والتي تستمر على مدار يومين، وتقام بقصر فرساي، وتشهد مشاركة 60 فارساً يمثلون 20 منتخباً.

ويضم المنتخب الفرسان: عبدالله المري، وعمر المرزوقي، وعلي الكربي، وسالم السويدي، حيث تتأهل الفرق الـ10 الأوائل إلى المرحلة النهائية.

من جهته، قال مدرب المنتخب الوطني لقفز الحواجز، ويليام فانل، إن «عملية اختيار عناصر المنتخب كانت صعبة للغاية بعد بطولة كأس الأمم التي أقيمت في العاصمة التشيكية براغ خلال يونيو الماضي، إذ قدم الجميع أداء قوياً، وبذل الفرسان جهوداً كبيرة، ولاحظت تحسناً كبيراً في مستوياتهم جميعاً منذ أن بدأنا التدريب في أكتوبر، وفي النهاية نتمنى التوفيق وتحقيق نتائج إيجابية ومتقدمة في سباقي الفردي والفرق».

وأضاف فانل أن «جميع الخيول اجتازت بنجاح مرحلة الفحص البيطري استعداداً للمشاركة في المنافسات، حيث يخوض الفرسان تدريبهم الثاني اليوم بقصر فرساي الذي يتضمن شوط الإحماء».