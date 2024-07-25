الوحدة: خريبين مستمر.. وظروف خاصة حرمته المعسكر

أكد نادي الوحدة استمرار اللاعب السوري عمر خريبين في صفوف الفريق، مشدداً على أنه لم يتلق أي عروض لرحيله عن «العنابي» خلال فترة الانتقالات الحالية. ونشرت شركة الوحدة لكرة القدم بياناً على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، مستغربة الشائعات التي تم تداولها في الأيام الماضية حول اقتراب المهاجم الدولي من مغادرة الفريق.

وأوضح: يهيب نادي الوحدة بتوخي الدقة والحذر في استقاء المعلومات، والتحقق منها عبر القنوات الرسمية، وتجنب الشائعات والأخبار غير الموثوقة، كما سيحتفظ النادي بحقه القانوني بملاحقة مطلقي الشائعات ومسربي الأخبار الكاذبة. واختتم: عدم التحاق خريبين ببعثة المعسكر الخارجي جاء لظروف خاصة، بينما لم تتلقَ إدارة النادي أي عروض تخص اللاعب.