منتخب الشباب يواجه الأردن غداً في «الديار العربية»

يواجه منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم نظيره الأردني في نصف نهائي بطولة الديار العربية الساعة السادسة من مساء غدٍ، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف السعودية.

واختتم أبيض الشباب الدور الأول للبطولة متصدراً للمجموعة الثالثة برصيد ست نقاط، وبفارق المواجهات المباشرة مع منتخب سورية (الثاني) وله عدد النقاط نفسه، يليهما منتخب فلسطين (الثالث) وله أربع نقاط، ثم البحرين (الرابع) وفي رصيده نقطة واحدة.

وكان منتخبنا للشباب ضمن التأهل للدور الثاني للبطولة بعد فوزه في الجولتين الأولى والثانية على البحرين (3-1) وسورية (3-0) على التوالي، وقبل ختام دور المجموعات بمباراة واحدة.

وخسر أبيض الشباب من منتخب فلسطين مباراته الأخيرة في دور المجموعات بهدف دون ردّ. يُذكر أن المنتخب السعودي سيواجه نظيره السوري غداً أيضاً في نصف النهائي على أن يتواجه الفائزان من المواجهتين في النهائي المقرر الجمعة المقبل.