الفيحاء السعودي يُقاضي مدرب اتحاد كلباء الجديد

أعلن نادي الفيحاء السعودي للمحترفين عن تلقيه خطاباً من مدرب الفريق الكروي الأول الصربي فوك رازوفيتش ينهي من خلاله عقده مع الفريق من طرف واحد، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق النادي القانونية.

ونشر النادي بياناً صحافياً عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) قال فيه: "تلقت إدارة نادي الفيحاء خطابًا رسميًا يوم الأول من يوليو من مدرب الفريق الأول لكرة القدم الصربي فوك رازوفيتش، حيث تضمن إنهاء العلاقة التعاقدية مع نادي الفيحاء من طرف واحد".

وأضاف: "عليه فقد قررت إدارة النادي إحالة ملف المدرب إلى الإدارة القانونية بالنادي لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها حفظ حقوق نادي الفيحاء القانونية والمادية والمعنوية".

وتابع: "كما بدأت الإدارة العمل بشكل عاجل على ملف التعاقد مع مدير فني لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة".

وختمت: "يأتي هذا البيان انطلاقاً من مبدأ الشفافية تجاه جماهير الفيحاء والمجتمع الرياضي عامة، وتأكيداً على المبدأ الثابت للإدارة في المحافظة على حقوق النادي ومكتسباته".

وكان نادي كلباء أعلن اليوم الإثنين عن تعاقده مع المدرب الصربي فوك رازوفيتش لقيادة الفريق الأول لمدة موسمين.

وتولى المدرب الصربي "51 عاماً" الإشراف على الفيحاء موسم 2021 بعقد يمتد لموسمين، وقاده إلى تحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين في عام 2022.

وجددت إدارة النادي في يونيو من عام 2022 عقد رازوفيتش لمدة عامين إضافيين، بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2025.

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