أخبار سريعة..

كندا تحتفل بتأهل تاريخي في «كوبا أميركا»

حقق منتخب كندا تأهلاً تاريخياً لدور الثمانية في بطولة (كوبا أميركا 2024)، المقامة حالياً في الولايات المتحدة. واقتنص منتخب كندا تعادلاً سلبياً، أمس، بطعم الفوز أمام تشيلي، في ختام الدور الأول.

وكان يكفي كندا تحقيق التعادل من أجل بلوغ الأدوار الإقصائية في البطولة التي تشارك فيها للمرة الأولى، فيما كان يتعين على تشيلي حصد النقاط الثلاث من اجل التأهل للدور المقبل.

بتلك النتيجة، رفعت كندا رصيدها إلى أربع نقاط في المركز الثاني، بفارق خمس نقاط خلف منتخب الأرجنتين (المتصدر)، فيما لدى تشيلي نقطتان فقط في المركز الثالث، لتودع البطولة مبكراً.

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