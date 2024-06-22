إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الإمارات برئاسة الشمسي

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، قراراً بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الإمارات، برئاسة محمود حسن الشمسي، وتسمية المهندس إسماعيل حسن البلوشي، نائباً أول للرئيس، وأحمد محمد النعيمي، نائباً ثانياً للرئيس.

ونص القرار على أن تضم عضوية مجلس الإدارة: سلطان أحمد بوشريجة، والدكتور طالب محمد المندوس، ومحمد عبدالله الحمادي، وفاطمة علي المعمري. ويستمر المجلس لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ إصدار القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

كما نص القرار على أن يتولى مجلس إدارة النادي عدداً من الاختصاصات، من بينها رسم السياسة العامة للنادي، ووضع الخطط المستقبلية لتطويره في كل المجالات الرياضية والثقافية، والإشراف على إدارة النادي وكل نشاطاته، وإعداد الميزانية السنوية، وغيرها.