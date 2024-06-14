الحفاظ على صدارة مونديال «فورمولا 1».. هدف «فيكتوري 4» في إيطاليا

اكمل في مدينة أولبيا الإيطالية، وفد فريق فيكتوري ممثل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في بطولة العالم للزوارق السريعة (فورمولا1) استعداده لخوض منافسات جائزة ريغون-سردينيا الكبرى الجولة الثالثة من البطولة العالمية.

ويخوض فريق فيكتوري الجولة الثالثة بهدف الاستمرار والمحافظة على الصدارة التي يحتلها زورق فيكتوري4 بقيادة المتسابق السويدي أريك ستارك برصيد 55 نقطة، فيما يشارك أيضاً زورق فيكتوري3 بقيادة أحمد عبدالكريم الفهيم، الذي يتطلع لتسجيل حضور متميز في الحدث الذي يشهد مشاركة تسعة فرق عالمية يتقدمها سفراء رياضة الإمارات في فرق فيكتوري وأبوظبي والشارقة.

وتنطلق اليوم فعاليات الجولة الثالثة من خلال التجارب الحرة والرسمية.