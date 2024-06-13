رياضة محلية في صور

يغادر فريق أبوظبي لزوارق «الفورمولا1» إلى جزيرة سردينيا في إيطاليا، استعداداً للمشاركة في الجولة الثالثة من بطولة العالم، التي تستضيفها الجزيرة ابتداءً من يوم غدٍ حتى الأحد المقبل. وتشارك في الجولة الثالثة 6 زوارق من الإمارات تمثل فرق: «أبوظبي» و«الفيكتوري» و«الشارقة».

يستعد مركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، لاستضافة الدورة الـ14 من عالم دبي للرياضة، أكبر وجهة للرياضة الداخلية واللياقة البدنية في المنطقة من 22 الجاري إلى الثامن من سبتمبر المقبل. وتقام أنشطة هذه الدورة في أكثر من 40 ملعباً على مساحة 300 ألف قدم مربعة، لتكون بذلك الدورة الأكبر والأفضل والأكثر تنوّعاً حتى الآن.

حصد الجواد «الباسو تي» للمالك والمدرب «جي تي زوتليف»، وقيادة كوب فاندربيك، كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1500 متر، الذي أقيم أول من أمس، بمضمار والوني مونس غلين في بلجيكا.

يشارك محمد المرر، لاعب نادي أبوظبي للدرّاجات الهوائية، في طواف «ديفيد»، الذي ينطلق غداً في مدينة بانف في كندا ويمتد لمسافة 4300 كم. وسيكون المرر العربي الوحيد الذي يشارك في هذه النوعية من سباقات التحمُّل.