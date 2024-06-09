اختتام «دورة يوفنتوس» لتأهيل مدرّبي الكرة

اختتمت دورة يوفنتوس التدريبية لتأهيل مدرّبي المراحل العمرية لكرة القدم، حيث شارك فيها أكثر من 30 مدرباً من الأندية والأكاديميات الحكومية والخاصة، وأقيمت بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي، ونادي يوفنتوس الإيطالي.

وحاضر في الدورة خبراء من الكوادر التدريبية للنادي الإيطالي، ونظمتها أكاديمية يوفنتوس في دبي على مدار ثلاثة أيام في نادي النصر.

ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار تنفيذ برامج مجلس دبي الرياضي الخاصة بتطوير الناشئين والشباب، في الجانب المتعلق باستقطاب وتطوير المواهب الرياضية وتأهيل الكوادر الفنية، ورفع درجة كفاءة المدربين العاملين في المراحل السنية وأكاديميات أندية وشركات كرة القدم في دبي.